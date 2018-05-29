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Лавров каже, що Київ не турбується про українців у Росії

Вівторок, 29 травня 2018, 14:39

В Росії заявили, що рішення України про вихід із статутних органів Співдружності незалежних держав є її суверенним правом.

Про це у вівторок, 29 травня, на прес-конференції в Мінську заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Це суверенне право України вирішувати, в яких організаціях брати участь, в яких - не брати участь. І СНД, безумовно, одна з таких організацій", - сказав Лавров.

За його словами, Україна повинна прийняти рішення, наскільки і як той чи інший її крок щодо СНД буде впливати на її громадян.

"Заяви про те, що треба розірвати дипломатичні відносини, вийти з СНД, робляться без будь-якої турботи про сотні тисяч та мільйони українців, які працюють на території Росії", - додав він.

Лавров також сказав, що дії української влади "є наслідком обраної русофобської лінії".

Раніше у російському МЗС поскаржилися, що Україна заборгувала СНД 300 млн рублів.

Також представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що процедура формального виходу України зі Співдружності може зайняти близько року.

22 травня був опублікований указ президента України Петра Порошенка про вихід України з ряду міжнародних договорів, підписаних в рамках СНД.

Так, указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав", прийняте 2 травня.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом Порошенка - там заявили, що Україні немає кого відкликати із статутних органів.

Українська правда
Теми: РосіяСНДЛавровКиїв
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