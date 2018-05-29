Лавров говорит, что Киев не заботится о украинцах в России

В России заявили, что решение Украины о выходе из уставных органов Содружества независимых государств является ее суверенным правом.

Об этом во вторник, 29 мая, на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Это суверенное право Украины решать, в каких организациях участвовать, в каких - не участвовать. И СНГ, безусловно, одна из таких организаций", - сказал Лавров.

По его словам, Украина должна принять решение, насколько и как тот или иной ее шаг относительно СНГ будет влиять на ее граждан.

"Заявления о том, что надо разорвать дипломатические отношения, выйти из СНГ, делаются без всякой заботы о сотнях тысяч и миллионах украинцев, работающих на территории России", - добавил он.

Лавров также сказал, что действия украинской власти "является следствием выбранной русофобской линии".

Ранее в российском МИД пожаловались, что Украина должна СНГ 300 млн рублей.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процедура формального выхода Украины из Содружества может занять около года.

22 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ.

Так, указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Порошенка, заявив, что Украине некого отзывать из уставных органов.