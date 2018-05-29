"Справа рюкзаків Авакова": підозру Чеботарю оскаржують
Захист екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря оскаржує оголошення йому підозри у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.
Про це "Українській правді" повідомив адвокат екс-посадовця Ігор Юдін.
"Відбувається розгляд скарги на повідомлення про підозру", – зазначив Захисник.
Він пояснив, що чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що сторона захисту має право оскаржити повідомлення про підозру.
Розгляд клопотання суд розпочав 29 травня.
За словами Юдіна, у вівторок він долучив до матеріалів справи "докази, які підтверджують невинуватість Сергія Івановича (Чеботаря – УП)".
"Потім було клопотання детектива (детектива НАБУ – УП), щоб йому надали час на ознайомлення. Звичайно, ми не заперечували", – розповів адвокат.
Розгляд клопотання перенесли на 1 червня.
Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.
1 листопада суд обрав Олександру Авакову запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.
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