"Справа рюкзаків Авакова": підозру Чеботарю оскаржують

Захист екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря оскаржує оголошення йому підозри у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат екс-посадовця Ігор Юдін.

"Відбувається розгляд скарги на повідомлення про підозру", – зазначив Захисник.

Він пояснив, що чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що сторона захисту має право оскаржити повідомлення про підозру.

Розгляд клопотання суд розпочав 29 травня.

За словами Юдіна, у вівторок він долучив до матеріалів справи "докази, які підтверджують невинуватість Сергія Івановича (Чеботаря – УП)".

"Потім було клопотання детектива (детектива НАБУ – УП), щоб йому надали час на ознайомлення. Звичайно, ми не заперечували", – розповів адвокат.

Розгляд клопотання перенесли на 1 червня.

Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав Олександру Авакову запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

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