"Дело рюкзаков Авакова": подозрение Чеботарю оспаривают

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Вторник, 29 мая 2018, 16:13

Защита экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря оспаривает объявление ему подозрения в деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Юдин.

"Происходит рассмотрение жалобы на уведомление о подозрении", – отметил защитник.

Он объяснил, что действующий уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что сторона защиты вправе обжаловать уведомление о подозрении.

Рассмотрение ходатайства суд начал 29 мая.

По словам Юдина, во вторник он приобщил к материалам дела "доказательства, подтверждающие невиновность Сергея Ивановича (Чеботаря – УП)".

"Потом было ходатайство детектива (детектива НАБУ – УП), чтобы ему предоставили время на ознакомление. Конечно, мы не возражали ", – рассказал адвокат.

Рассмотрение ходатайства перенесли на 1 июня.

Как известно, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресичения избрали Чеботарю.

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Соня Лукашова, для УП
Темы: Аваков суд МВД
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