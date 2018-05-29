Апеляцію на арешт Вишинського перенесли: не з’явились адвокати

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Вівторок, 29 травня 2018, 16:55

Розгляд апеляції на запобіжний захід для керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського перенесли.

Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Перенесли… у зв’язку з неявкою адвокатів", – пояснила вона.

Наступне засідання призначене на 1 червня.

Як пишуть "РИА Новости", захист Вишинського раніше подавав клопотання про перенесення розгляду апеляції у зв'язку з зайнятістю адвокатів в інших справах

Раніше повідомлялось, що захист подав апеляцію на арешт Вишинського.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Соня Лукашова, для УП
Теми: суд
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