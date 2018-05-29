Апеляцію на арешт Вишинського перенесли: не з’явились адвокати
Розгляд апеляції на запобіжний захід для керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського перенесли.
Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Криму Тетяна Тихончик.
"Перенесли… у зв’язку з неявкою адвокатів", – пояснила вона.
Наступне засідання призначене на 1 червня.
Як пишуть "РИА Новости", захист Вишинського раніше подавав клопотання про перенесення розгляду апеляції у зв'язку з зайнятістю адвокатів в інших справах
Раніше повідомлялось, що захист подав апеляцію на арешт Вишинського.
Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.
Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.
У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.
17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.