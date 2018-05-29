Апелляцию на арест Вышинского перенесли: не пришли адвокаты

228 просмотров
Вторник, 29 мая 2018, 16:55

Рассмотрение апелляции на меру пресечения для руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского перенесли.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Перенесли ... в связи с неявкой адвокатов", – объяснила она.

Следующее заседание назначено на 1 июня.

Как пишут "РИА Новости", защита Вышинского ранее подавала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции в связи с занятостью адвокатов в других делах.

Ранее сообщалось, что защита подала апелляцию на арест Вышинского.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Соня Лукашова, для УП
Темы: суд
powered by lun.ua
По теме
"Дело рюкзаков Авакова": подозрение Чеботарю оспаривают 29 мая 2018, 16:13
Суд по делу Крысина перенесли из-за его отказа выходить из камеры 29 мая 2018, 15:29
Апелляционный суд тоже отказал прокуратуре в обвинении Коцабы 29 мая 2018, 15:12
Все новости
Главные новости
Совет ЕС одобрил миллиард евро для Украины
Суд отправил под домашний арест молодчика, избившего пенсионера возле "Лесной"
Матиос рассказал, какие преступления чаще всего совершают украинские военные
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Все новости
другой город

У Дрогобыча появился туристический логотип и брендинг

здоровье

Как гормоны влияют на нас, наше тело и жизнь