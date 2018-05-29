Апелляцию на арест Вышинского перенесли: не пришли адвокаты

Рассмотрение апелляции на меру пресечения для руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского перенесли.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Перенесли ... в связи с неявкой адвокатов", – объяснила она.

Следующее заседание назначено на 1 июня.

Как пишут "РИА Новости", защита Вышинского ранее подавала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции в связи с занятостью адвокатов в других делах.

Ранее сообщалось, что защита подала апелляцию на арест Вышинского.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.