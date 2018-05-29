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В Росії відреагували на вбивство Бабченка

Вівторок, 29 травня 2018, 23:39
В Росії відреагували на вбивство Бабченка
DW

У міністерстві закордонних справ РФ вимагають "докласти всіх зусиль для оперативного розслідування" вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це йдеться у коментарі департаменту інформації та друку МЗС РФ.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Із інформації, яка надходить з Києва, сьогодні в результаті збройного нападу в Києві вбито російського громадянина, журналіста А.А.Бабченка, який постійно проживав в Україні. Рівень фізичного насильства, вбивств стосовно співробітників ЗМІ в цій державі неухильно зростає, а їх розслідування не призводять до покарання злочинців", - заявляють у російському відомстві.

Крім того, слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство Бабченка. 

"Відповідно до кримінального законодавства Росії, слідчий комітет повноважний розслідувати злочини, вчинені за межами Російської Федерації щодо російських громадян", - зауважують в СК.

"За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії", - наголошують у відомстві.

Також на вбивство Бабченка відреагували у союзі журналістів РФ, передає "РИА Новости".

"Союз журналістів Росії обурений убивством російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві і сподівається, що правоохоронні органи України знайдуть причетних до цього злочину", йдеться в офіційній заяві організації, яку отримало агентство.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійРосіявбивствоЗМІ
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