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В России отреагировали на убийство Бабченко

Вторник, 29 мая 2018, 23:39
В России отреагировали на убийство Бабченко
DW

В министерстве иностранных дел РФ требуют "приложить все усилия к оперативному расследованию" убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А.А.Бабченко, постоянно проживавший на Украине. Уровень физического насилия, убийств  в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования  не приводят к наказанию  преступников", - заявляют в российском ведомстве.

Кроме того,Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве Бабченко.

"В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - отмечают в СК.

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - отмечают в ведомстве.

Также на убийство Бабченко отреагировали в союзе журналистов РФ, передает "РИА Новости".

"Союз журналистов России возмущен убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и надеется, что правоохранительные органы Украины найдут причастных к этому преступлению", говорится в официальном заявлении организации, которую получило агентство.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Темы: Бабченко АркадийРосcияубийствоСМИ
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