ДТП у Кривому Розі: підозрюваного водія перевели з лікарні в СІЗО

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Четвер, 3 травня 2018, 12:02

У Кривому Розі водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, перевели з лікарні до СІЗО. 

Про це повідомляють у Криворізькому відділенні поліції, передає "Радіо Свобода".

За даними правоохоронців, водій був у лікарні під наглядом конвою через погане самопочуття.

За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж двох місяців.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні Кривого Рогу під конвоєм.

Теми: Кривий Ріг ДТП СІЗО
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