ДТП у Кривому Розі: підозрюваного водія перевели з лікарні в СІЗО
У Кривому Розі водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, перевели з лікарні до СІЗО.
Про це повідомляють у Криворізькому відділенні поліції, передає "Радіо Свобода".
За даними правоохоронців, водій був у лікарні під наглядом конвою через погане самопочуття.
За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж двох місяців.
Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.
Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10, ще пізніше до 11.
Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.
Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні Кривого Рогу під конвоєм.