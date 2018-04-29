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Число жертв ДТП у Кривому Розі зросло до 11

Неділя, 29 квітня 2018, 10:54
Число жертв ДТП у Кривому Розі зросло до 11

У ніч на 29 квітня в Кривому Розі помер пасажир маршрутного таксі, яке 17 квітня потрапило в ДТП на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО.

Як повідомляє "Перший Криворізький", це 11-а жертва аварії.

У лікарні продовжують перебувати люди, які отримали травми в результаті зіткнення легковика, автобуса і маршрутки. У реанімації перебуває одна людина.

Деякі пасажири з травмами середньої тяжкості вже вдома, а деякі звертаються за медичною допомогою повторно, відзначає видання.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб, а потім до 10.

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водієві Mazda обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні Кривого Рогу під конвоєм.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий РігДТП
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