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ОБСЄ закликала негайно розслідувати вбивство Бабченка

Середа, 30 травня 2018, 00:32

ОБСЄ закликала України провести негайне і повне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це написав представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір у Twitter.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Нажаханий повідомленнями проте, що відомого російського журналіста Аркадія Бабченка застрелели у його помешканні в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне та повне розслідування", — наголосив він.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійвбивствоОБСЄ
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