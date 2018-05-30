ОБСЄ закликала негайно розслідувати вбивство Бабченка

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Середа, 30 травня 2018, 00:32

ОБСЄ закликала України провести негайне і повне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це написав президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір у Twitter.

"Нажаханий повідомленнями проте, що відомого російського журналіста Аркадія Бабченка застрелели у його помешканні в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне та повне розслідування", — наголосив він.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Теми: Бабченко Аркадій вбивство ОБСЄ
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