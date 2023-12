ОБСЄ закликала негайно розслідувати вбивство Бабченка

ОБСЄ закликала України провести негайне і повне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це написав представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір у Twitter.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Нажаханий повідомленнями проте, що відомого російського журналіста Аркадія Бабченка застрелели у його помешканні в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне та повне розслідування", — наголосив він.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM