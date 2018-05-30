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ОБСЕ призвала немедленно расследовать убийство Бабченко

Среда, 30 мая 2018, 00:32

ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом написал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в Twitter.

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Темы: Бабченко АркадийубийствоОБСЕ
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