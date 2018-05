ОБСЕ призвала немедленно расследовать убийство Бабченко

ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.

"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM