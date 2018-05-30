ЗМІ: Поліція шукала відео з камер у будинку Бабченка напередодні його вбивства

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Середа, 30 травня 2018, 02:40

Поліція шукала відео з камер спостереження у будинку російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка напередодні його вбивства, увечері 29 травня. 

Про це повідомляє Громадське з посиланням на джерела.

За їхніми даними о 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микольсько-Слобідської поліція шукала відео з камер спостереження. 

Якої саме справи стосувались слідчі дії — не зазначається.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Теми: Бабченко Аркадій поліція вбивство
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