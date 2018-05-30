СМИ: Полиция искала видео с камер в доме Бабченко накануне его убийства
Полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники.
По их данным в 5 утра в доме Бабченка по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.
Какого именно дела касались следственные действия - не указывается.
29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченка стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.
Подробнее об убийстве Бабченка читайте здесь.