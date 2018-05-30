СМИ: Полиция искала видео с камер в доме Бабченко накануне его убийства

627 просмотров
Среда, 30 мая 2018, 02:40

Полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники.

По их данным в 5 утра в доме Бабченка по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.

Какого именно дела касались следственные действия - не указывается.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченка стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченка читайте здесь.

Темы: Бабченко Аркадий полиция убийство
powered by lun.ua
По теме
Постпред России при ООН использовал факт убийства Бабченка в речи в Совбезе 30 мая 2018, 02:13
СБУ обещает прокомментировать убийство Бабченка позже 30 мая 2018, 01:18
ОБСЕ призвала немедленно расследовать убийство Бабченко 30 мая 2018, 00:32
Все новости
Главные новости
Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко
Венгрия подтвердила, что разблокирует "языковые" переговоры с Киевом
В полиции назвали пока самую очевидную версию убийства Бабченко
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко, появились новые подробности
Все новости
Опыт

История жительницы "красной зоны" под Донецком

Фотопроект

10 смешных комиксов о нашей ежедневной жизни