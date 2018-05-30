СМИ: Полиция искала видео с камер в доме Бабченко накануне его убийства

Полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники.

По их данным в 5 утра в доме Бабченка по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.

Какого именно дела касались следственные действия - не указывается.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченка стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченка читайте здесь.