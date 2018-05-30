Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик РФ з дестабілізації України

Ще рано говорити про те, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, але політичні вбивства є однією з тактик, що застосовуються Росією для дестабілізації України.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на засіданні Радбезу ООН.

"Є ще одна річ, яку я повинен просто згадати, тому що російська делегація теж згадала її. Тому, що ми щойно отримали трагічні звістки з Києва. Аркадій Бабченко, російський журналіст і добре відомий опонент російського режиму, був убитий поруч з його будинком в Києві", - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що до приїзду в Україну Бабченко був змушений залишити Росію через напади і погрози щодо нього і його сім'ї.

"Він продовжив боротися за демократичну Росію з України. І, звісно, Москва завжди розглядала його як ворога", - сказав Клімкін.

"Наша поліція вже почала розслідування. Ще рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств", - заявив Клімкін, завершуючи свій виступ.

Як повідомлялось, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві Бабченка під час свого виступу в РБ ООН, в якості аргументу, який нібито свідчить про відсутність в Україні свободи слова та переслідування журналістів.