Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин в ООН: Политические убийства это одна из тактик РФ по дестабилизации Украины

Среда, 30 мая 2018, 04:54
Климкин в ООН: Политические убийства это одна из тактик РФ по дестабилизации Украины

Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка в Киеве, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совбеза ООН.

"Есть еще одна вещь, которую я должен просто упомянуть, потому что российская делегация тоже упомянула ее. Потому, что мы только что получили трагические вести из Киева. Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный оппонент российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве", — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что до приезда в Украину Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за нападений и угроз по отношению к нему и его семье.

"Он продолжил бороться за демократическую Россию из Украины. И, конечно, Москва всегда рассматривала его как врага", - сказал Климкин.

"Наша полиция уже начала расследование. Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять также другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", - заявил Климкин, завершая свое выступление.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченка читайте здесь.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве Бабченка во время своего выступления в СБ ООН, в качестве аргумента, который якобы свидетельствует об отсутствии в Украине свободы слова и преследовании журналистов.

Темы: Бабченко АркадийРосcияООНКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
Все новости...
Реклама: