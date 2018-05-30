Климкин в ООН: Политические убийства это одна из тактик РФ по дестабилизации Украины

Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка в Киеве, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совбеза ООН.

"Есть еще одна вещь, которую я должен просто упомянуть, потому что российская делегация тоже упомянула ее. Потому, что мы только что получили трагические вести из Киева. Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный оппонент российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве", — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что до приезда в Украину Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за нападений и угроз по отношению к нему и его семье.

"Он продолжил бороться за демократическую Россию из Украины. И, конечно, Москва всегда рассматривала его как врага", - сказал Климкин.

"Наша полиция уже начала расследование. Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять также другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", - заявил Климкин, завершая свое выступление.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченка читайте здесь.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал факт убийства в Киеве Бабченка во время своего выступления в СБ ООН, в качестве аргумента, который якобы свидетельствует об отсутствии в Украине свободы слова и преследовании журналистов.