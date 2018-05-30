Глави МЗС Швеції та Литви: Убивць Бабченка слід покарати

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Середа, 30 травня 2018, 09:17

Глави МЗС Швеції та Литви закликали притягнути до відповідальності винних в убивстві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідні заклики вони залишили на своїй сторінці у Twitter.

"Ще один голос замовк. Нажахана вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві – це лише один із останніх випадків серед убивств опозиційних журналістів у Росії та за кордоном. Важливо, щоб відповідальні були притягнуті до відповідальності", - написала очільниця шведського МЗС Маргот Вальстрьом.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав покарати винних у цьому жорстокому злочині.

"Приголомшений звісткою про вбивство російського журналіста-опозиціонера Аркадія Бабченка в Києві сьогодні ввечері. Глибокі співчуття його родині та друзям. Ті, хто несе відповідальність за цей жорстокий злочин, повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав дипломат.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

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"Європейська правда"

Теми: Бабченко Аркадій вбивство
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