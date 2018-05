Глави МЗС Швеції та Литви: Убивць Бабченка слід покарати

Глави МЗС Швеції та Литви закликали притягнути до відповідальності винних в убивстві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідні заклики вони залишили на своїй сторінці у Twitter.

"Ще один голос замовк. Нажахана вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві – це лише один із останніх випадків серед убивств опозиційних журналістів у Росії та за кордоном. Важливо, щоб відповідальні були притягнуті до відповідальності", - написала очільниця шведського МЗС Маргот Вальстрьом.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family.