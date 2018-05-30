Глави МЗС Швеції та Литви: Убивць Бабченка слід покарати

Глави МЗС Швеції та Литви закликали притягнути до відповідальності винних в убивстві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідні заклики вони залишили на своїй сторінці у Twitter.

"Ще один голос замовк. Нажахана вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві – це лише один із останніх випадків серед убивств опозиційних журналістів у Росії та за кордоном. Важливо, щоб відповідальні були притягнуті до відповідальності", - написала очільниця шведського МЗС Маргот Вальстрьом.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. — Margot Wallström (@margotwallstrom) May 30, 2018

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав покарати винних у цьому жорстокому злочині.

"Приголомшений звісткою про вбивство російського журналіста-опозиціонера Аркадія Бабченка в Києві сьогодні ввечері. Глибокі співчуття його родині та друзям. Ті, хто несе відповідальність за цей жорстокий злочин, повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав дипломат.

Shocked to learn about the killing of Russian oposition journalist Arkady Babchenko in Kyiv tonight. Deepest condolences to his family and friends. Those responsible for this brutal crime must be brought to justice. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 29, 2018

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

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"Європейська правда"