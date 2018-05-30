Главы МИД Швеции и Литвы: убийц Бабченко следует наказать

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Среда, 30 мая 2018, 09:17

Главы МИД Швеции и Литвы призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующие призывы они оставили на своей странице в Twitter.

"Еще один голос замолчал. В ужасе из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - написала руководительница шведского МИД Маргот Валльстрём.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал наказать виновных в этом жестоком преступлении.

"Ошеломленный вестью об убийстве российского журналиста-оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве сегодня вечером. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто несет ответственность за это жестокое преступление, должны быть привлечены к ответственности", - написал дипломат.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

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"Европейская правда"

Темы: Бабченко Аркадий убийство
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