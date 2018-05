Главы МИД Швеции и Литвы: Убийц Бабченко следует наказать

Главы МИД Швеции и Литвы призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующие призывы они оставили на своей странице в Twitter.

"Еще один голос замолчал. В ужасе из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - написала руководительница шведского МИД Маргот Валльстрём.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family.