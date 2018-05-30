Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главы МИД Швеции и Литвы: Убийц Бабченко следует наказать

Среда, 30 мая 2018, 09:17

Главы МИД Швеции и Литвы призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующие призывы они оставили на своей странице в Twitter.

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Еще один голос замолчал. В ужасе из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - написала руководительница шведского МИД Маргот Валльстрём.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал наказать виновных в этом жестоком преступлении.

"Ошеломленный вестью об убийстве российского журналиста-оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве сегодня вечером. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто несет ответственность за это жестокое преступление, должны быть привлечены к ответственности", - написал дипломат.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Читайте также: Все об убийстве Аркадия Бабченко

"Европейская правда"

Темы: Бабченко Аркадийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
Все новости...
Реклама: