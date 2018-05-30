Главы МИД Швеции и Литвы: Убийц Бабченко следует наказать

Главы МИД Швеции и Литвы призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующие призывы они оставили на своей странице в Twitter.

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Еще один голос замолчал. В ужасе из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - написала руководительница шведского МИД Маргот Валльстрём.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. — Margot Wallström (@margotwallstrom) May 30, 2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал наказать виновных в этом жестоком преступлении.

"Ошеломленный вестью об убийстве российского журналиста-оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве сегодня вечером. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто несет ответственность за это жестокое преступление, должны быть привлечены к ответственности", - написал дипломат.

Shocked to learn about the killing of Russian oposition journalist Arkady Babchenko in Kyiv tonight. Deepest condolences to his family and friends. Those responsible for this brutal crime must be brought to justice. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 29, 2018

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

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"Европейская правда"