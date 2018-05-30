США вказали на зв'язок між убивством Бабченка і Кремлем

Посольство США вказало на зв'язок між убивством російського журналіста Аркадія Бабченка та його антипутінською позицією.

Про це дипломатична установа написала у Twitter.

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні", - йдеться в заявві.

Посольство висловило найщиріші співчуття родині та колегам Бабченка.

"Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності", - зазначають американські дипломати.

Як повідомлялося, 29 травня у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі засуджують вбивство журналіста Аркадія Бабченка у Києві і закликають до "справжнього розслідування".

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.