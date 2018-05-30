Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США вказали на зв'язок між убивством Бабченка і Кремлем

Середа, 30 травня 2018, 14:01

Посольство США вказало на зв'язок між убивством російського журналіста Аркадія Бабченка та його антипутінською позицією.

Про це дипломатична установа написала у Twitter.

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні", - йдеться в заявві.

Посольство висловило найщиріші співчуття родині та колегам Бабченка.

"Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності", - зазначають американські дипломати.

Як повідомлялося, 29 травня у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі засуджують вбивство журналіста Аркадія Бабченка у Києві і закликають до "справжнього розслідування".

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Бабченко АркадійвбивствоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Бабченко Аркадій
Суд випустив з в’язниці організатора "вбивства" Бабченка
"Кілеру" Бабченка вручили підозру через сутичку з журналістом
Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: