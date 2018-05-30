У Кремлі прокоментували вбивство Бабченка

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі засуджують вбивство журналіста Аркадія Бабченка у Києві і закликають до "справжнього розслідування".

Про це повідомляє РБК.

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

За його словами, Москва сподівається "на справжнє, а не показне розслідування".

Він висловив співчуття великій родині Бабченка, зазначивши, що вона залишилася без годувальника.

Також Пєсков поскаржився, що Київ виганяє співробітників ЗМІ і "кидає їх в катівні" і закликав до "жорсткої міжнародної реакції".

При цьому звинувачення на адресу Росії в причетності до загибелі Бабченка Пєсков назвав "верхом цинізму на тлі такого жорстокого вбивства".

Раніше Слідчий комітет Росії заявив про готовність надати допомогу органам влади України в розкритті та об'єктивному розслідуванні вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

Як повідомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна, стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Слідчий комітет РФ поспішив порушити кримінальну справу про вбивство Бабченка.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві під час свого виступу в РБ ООН, в якості аргументу, який нібито свідчить про відсутність в Україні свободи слова та переслідування журналістів.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін про те, що ще рано говорити, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста, але політичні вбивства є однією з тактик, що їх застосовуює Росія для дестабілізації України.

екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Мотивом його убивства, за даними української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

10 травня прокуратура Києва завершила досудове розслідування у вбивстві.

В ході слідства було повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам злочину.

Двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.

Як повідомлялося, за 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, якого підірвали в центрі Києва 20 липня 2016 року.

Росія з 2014 року здійснює військову агресію по відношенню до України. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.