США указали на связь между убийством Бабченко и Кремлем

Посольство США указало на связь между убийством российского журналиста Аркадия Бабченко и его антипутинской позицией.

Об этом дипломатическое учреждение написало в Twitter.

*Позже в среду оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине", - говорится в заявлении.

Посольство выразило искренние соболезнования семье и коллегам Бабченко.

"Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, позволит привлечь виновных к ответственности", - отмечают американские дипломаты.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал в Украину из РФ и выступал с критикой режима Владимира Путина, стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и призывают к "настоящему расследованию".

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.