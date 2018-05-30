США указали на связь между убийством Бабченко и Кремлем

Посольство США указало на связь между убийством российского журналиста Аркадия Бабченко и его антипутинской позицией.

Об этом дипломатическое учреждение написало в Twitter.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине", - говорится в заявлении.

Посольство выразило искренние соболезнования семье и коллегам Бабченко.

"Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, позволит привлечь виновных к ответственности", - отмечают американские дипломаты.