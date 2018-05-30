"Вбивця" Бабченка співпрацював з СБУ

Чоловік, який нібито вбив журналіста Аркадія Бабченка, співпрацював з Службою безпеки України.

Про це під час брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Вчорашній "виконавець" замовлення був, згідно чинного законодавства, частиною оперативної комбінації", – заявив Луценко.

За його словами, після того, як СБУ дізналось про планування злочину, відомству вдалось домогтися співпраці з "виконавцем".

"Вчора відбулась оперативна комбінація, в ході якого організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось", – розповів генпрокурор.

Він додав, що наразі тривають слідчі дії для того, щоб здобути більше інформації про замовника.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше, 30 травня в СБУ повідомили, що Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.