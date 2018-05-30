"Убийца" Бабченко сотрудничал с СБУ
Человек, который якобы убил журналиста Аркадия Бабченко, сотрудничал со Службой безопасности Украины.
Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", – заявил Луценко.
По его словам, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".
"Вчера состоялась оперативная комбинация, в ходе которого организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", – рассказал генпрокурор.
Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы получить больше информации о заказчике.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.