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"Убийца" Бабченко сотрудничал с СБУ

Среда, 30 мая 2018, 18:18

Человек, который якобы убил журналиста Аркадия Бабченко, сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", – заявил Луценко.

По его словам, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".

"Вчера состоялась оперативная комбинация, в ходе которого организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", – рассказал генпрокурор.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы получить больше информации о заказчике.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Бабченко АркадийСБУ
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