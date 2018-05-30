Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану
Среда, 30 мая 2018, 18:25
Президент Петр Порошенко заявил, что поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.
Об этом говорится в сообщении президента в facebook.
"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал президент.
Также Порошенко поздравил СБУ с проведением успешной операции.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
Украинская правда