Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Об этом говорится в сообщении президента в facebook.

"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал президент.

Также Порошенко поздравил СБУ с проведением успешной операции.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.