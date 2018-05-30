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Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Среда, 30 мая 2018, 18:25

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Об этом говорится в сообщении президента в facebook.

"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал президент.

Также Порошенко поздравил СБУ с проведением успешной операции.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоБабченко Аркадий
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