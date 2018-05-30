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У "Репортерах без кордонів" обурені інсценуванням вбивства Бабченка

Середа, 30 травня 2018, 19:24
У Репортерах без кордонів обурені інсценуванням вбивства Бабченка

У міжнародній недержавній організації "Репортери без кордонів" обурені спецоперацією Служби безпеки із інсценування вбивства Аркадія Бабченка.

Про це заявив генеральний секретар організації Крістоф Делуар y Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортери без кордонів – УП) висловлює своє глибоке обурення у зв’язку з виявленням маніпуляції Служби Безпеки України через їхню інформаційну війну. Це завжди дуже небезпечно для країн грати з фактами і також за участю журналістів", - йдеться у заяві.

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Українська правда

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Теми: Бабченко АркадійЗМІСБУ
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