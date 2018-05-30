У "Репортерах без кордонів" обурені інсценуванням вбивства Бабченка

У міжнародній недержавній організації "Репортери без кордонів" обурені спецоперацією Служби безпеки із інсценування вбивства Аркадія Бабченка.

Про це заявив генеральний секретар організації Крістоф Делуар y Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортери без кордонів – УП) висловлює своє глибоке обурення у зв’язку з виявленням маніпуляції Служби Безпеки України через їхню інформаційну війну. Це завжди дуже небезпечно для країн грати з фактами і також за участю журналістів", - йдеться у заяві.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) May 30, 2018

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.