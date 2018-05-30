В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко

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Среда, 30 мая 2018, 19:24

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ - УП) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в заявлении.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Украинская правда
Темы: Бабченко Аркадий СМИ СБУ
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