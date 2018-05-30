В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ - УП) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в заявлении.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) May 30, 2018

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.