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СБУ оприлюднила відео затримання замовника "вбивства" Бабченка

Середа, 30 травня 2018, 19:43
СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка

Служба безпеки оприлюднила два відео із затриманням замовника "вбивства" Аркадія Бабченка та фрагментом розмови між замовником та виконавцем.

У відео із затриманням видно, як два співробітника СБУ підходять до чоловіка на вулиці, схоплюють його та відводять до мікроавтобуса.

На другому відео, за твердженнями СБУ, зображена частина розмови між замовником вбивства Бабченка громадянином України "Г" та виконавцем вбивства громадянином України "Ц".

На відео показано, як громадянин "Г" передає гроші за вбивство виконавцеві "Ц".

Ввечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

За версією слідства російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУБабченко Аркадій
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