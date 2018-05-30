СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" Бабченко

Служба безопасности обнародовала два видео с задержанием заказчика "убийства" Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

В видео с задержанием видно, как два сотрудника СБУ подходят к мужчине на улице, схватывают его и отводят в микроавтобус.

На втором видео, по утверждениям СБУ, изображена часть разговора между заказчиком убийства Бабченко гражданином Украины "Г" и исполнителем убийства гражданином Украины "Ц".

На видео показано, как гражданин "Г" передает деньги за убийство исполнителю "Ц".

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.

По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.