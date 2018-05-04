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Соратники Саакашвілі під СБУ вимагають припинити обшуки

П'ятниця, 4 травня 2018, 11:53

Нечисленний мітинг активістів партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі проходить біля будівлі Служби безпеки України в центрі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 11:20 в акції беруть участь 50-70 осіб.

Учасники мітингу прийшли на акцію з партійною символікою – прапорами руху і з плакатами: "Судді, куди зникла ваша честь?", "Стоп політичним репресіям", "СБУ, руки геть від Руху нових сил".



Учасники акції вимагають припинити обшуки і затримання представників "Руху нових сил".

"Понад 150 обшуків провели по всій Україні в осередках Руху нових сил", – зазначив один з лідерів партії Давид Сакварелідзе під час мітингу.

За його словами, обшуки не дали результатів – нічого, що могло би скомпрометувати політичну силу, знайдено не було.

"Українська правда" в Threads

Теми: акціїмітингиСаакашвіліСБУ
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