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Один з лідерів української громади Угорщини незаконно їздив до Криму

Субота, 5 травня 2018, 14:26

Посол України в Угорщині Любов Непоп засудила візит одного з лідерів української громади в Угорщині на територію тимчасово окупованого Криму в обхід українського законодавства.

Про це дипломат повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Мова іде про Анатолія Бурого – депутата Державного самоврядування українців Угорщини та голови самоврядування українців ХХ району Будапешта. Він відвідав Алушту у травні минулого року, порушивши встановлений порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

Посол звернулась із листом до Державного та Столичного самоврядування українців Угорщини, у якому повідомила, що під час візиту Бурий виступав на організованих окупаційною владою Алушти заходах.

Зокрема, він очолив угорську делегацію мерії Будапешта та просував ідею налагодження контактів між Угорщиною та окупаційною владою Криму. Він також давав інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Посол зазначила, що наведені дії Бурого порушують законодавство України та резолюції Генасамблеї ООН і йдуть у розріз з офіційною позицією Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України.

"Територіальна цілісність держави – це те питання, в якому немає місця для компромісів та напівтонів. Будь-яке виправдання чи намагання зрозуміти російську агресію проти України толеруватися не може і не буде", - зазначила посол.

"Коли така неповага до нашої держави виказується з боку людини, що себе ідентифікує як українець, – це подвійна зрада, яка заслуговує на адекватні дії і публічне засудження", - додала вона.

Любов Непоп розраховує, що українська громада Угорщини дасть належну оцінку таким діям, також дипломат звернулася до угорських колег.

Європейська правда

Теми: УгорщинаКрим
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