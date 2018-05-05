Один из лидеров украинской общины Венгрии незаконно ездил в Крым

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп осудила визит одного из лидеров украинской общины в Венгрии на территорию временно оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Об этом дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

Речь идет об Анатолии Буром, который является депутатом Государственного самоуправления украинцев Венгрии и главой самоуправления украинцев ХХ района Будапешта. Он посетил Алушту в мае прошлого года, нарушив установленный порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Посол обратилась с письмом в Государственное и Столичное самоуправления украинцев Венгрии, в котором сообщила, что во время визита Бурый выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях.

В частности, он возглавил венгерскую делегацию мэрии Будапешта и продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационными властями Крыма. Он также давал интервью местным СМИ.

Посол отметила, что эти действия Бурого нарушают законодательство Украины и резолюции Генассамблеи ООН и идут вразрез с официальной позицией Венгрии, которая признает территориальную целостность Украины.

"Территориальная целостность государства - это тот вопрос, в котором нет места для компромиссов и полутонов. Любое оправдание или попытки понять российскую агрессию против Украины толерироваться не может и не будет", - отметила посол.

"Когда такое неуважение к нашему государству виказуеться со стороны человека, который себя идентифицирует как украинец - это двойная измена, которая заслуживает адекватных действий и публичного осуждения", - добавила она.

Любовь Непоп рассчитывает, что украинская община Венгрии даст надлежащую оценку таким действиям, также дипломат обратилась к венгерским коллегам.

Европейская правда