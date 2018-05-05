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Суд наклав новий арешт на майно сина Авакова, на додачу заарештував акції

Субота, 5 травня 2018, 16:15

Солом’янський суд Києва наклав арешт на квартири, паркомісця та акції сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Як повідомляє "Судовий репортер", відповідне рішення 4 травня ухвалив суддя Віктор Фомін.

Йдеться про три машиномісця і квартиру в Києві по вул.Протасів Яр, 8 , а також квартиру в Харкові по вул.Мироносицька,22.   Окрім того вперше накладено арешт на 43,7% акцій Авакова у ПрАТ "Інвестор". 

На ухвалу може бути подано апеляцію. 

25 квітня Солом'янський райсуд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії. Йшлося про 3 паркомісця та 2 квартири. 

Також зазначалося, що ухвала оскарженню не підлягає.

Олександр Аваков є фігурантом справи про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У справі НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість усіх трьох підозрюваних  у справі, але у грудні Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваковкорупціясударешт
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