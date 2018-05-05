Суд наклав новий арешт на майно сина Авакова, на додачу заарештував акції
Солом’янський суд Києва наклав арешт на квартири, паркомісця та акції сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.
Як повідомляє "Судовий репортер", відповідне рішення 4 травня ухвалив суддя Віктор Фомін.
Йдеться про три машиномісця і квартиру в Києві по вул.Протасів Яр, 8 , а також квартиру в Харкові по вул.Мироносицька,22. Окрім того вперше накладено арешт на 43,7% акцій Авакова у ПрАТ "Інвестор".
На ухвалу може бути подано апеляцію.
25 квітня Солом'янський райсуд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії. Йшлося про 3 паркомісця та 2 квартири.
Також зазначалося, що ухвала оскарженню не підлягає.
Олександр Аваков є фігурантом справи про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
У справі НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено про підозру.
1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.
На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість усіх трьох підозрюваних у справі, але у грудні Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.
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