Суд остаточно скасував арешт нерухомості сина Авакова

1452 перегляди
Середа, 25 квітня 2018, 15:18

Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють в розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

Про це йдеться в рішенні суду від 17 квітня.

Слідчий суддя Людмила Кізюн ухвалила скасувати арешт майна Олександра Авакова.

Мова йде про 3 паркомісця і 2 квартири. Зазначають, що ухвала оскарженню не підлягає.

Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Але у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Українська правда
Теми: Аваков суд арешт
powered by lun.ua
По темі
Гречка під загрозою. Що стоїть за змінами уряду до виборчого законодавства? 18 квітня 2018, 12:30
Аваков підписав меморандум про співпрацю з ФБР 18 квітня 2018, 09:36
Наскільки українці поділяють план Авакова щодо повернення Донбасу? 18 квітня 2018, 08:30
Усі новини
Головні новини
Суд остаточно скасував арешт нерухомості сина Авакова
Стало відомо, скільки платитимуть сімейним лікарям за пацієнтів
Суддю, який "заборонив Майдан", радять звільнити
У Херсоні арештували "довірену особу Путіна". Адвокат каже, вона вагітна
Усі новини
Фотопроект

Ромський табір за два дні зробив дорогу на трьох вулицях Закарпаття

Відео

У Києві виступить Джон Ньюмен