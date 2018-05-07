На День пам'яті і День перемоги прогнозують дощі

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Понеділок, 7 травня 2018, 13:15

В Україні 8 травня погоду на більшій частині території країни визначатиме малоактивний циклон над Чорним морем і помірно-тепла повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У південній частині країни і на Прикарпатті очікується дощ, місцями гроза; на решті території – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, в західних областях 7-12°; удень 18-23°, у північних і східних областях 24-29°.

У Києві 8 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 травня найвища температура вдень була 28,2° в 1907 році, найнижча вночі  5° в 1953 році.

В Україні 9 травня на півдні і в Карпатському регіоні місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза. На решті території без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-17°; вдень 21-27°, в Криму близько 20°.

У Києві 9 травня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Теми: погода
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