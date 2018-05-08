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Суд залишив в силі запобіжний захід капітану "Норда"

Вівторок, 8 травня 2018, 11:00

Суд в Херсонській області відхилив апеляцію захисту на арешт капітана судна "Норд" Володимира Горбенка.

Про це повідомила Українській правді прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

"Там був запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була внесена. Захист хотів, щоб цей запобіжний захід був відмінений, але він залишається в силі", - пояснила прес-секретар.

Тихончик наголосила, що після внесення застави Горбенку потрібно щопонеділка з’являтися до слідчого і повідомляти про своє місце перебування.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримкораблісуд
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