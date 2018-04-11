Капітану "Норда" висунули нову підозру

Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.

Про це "Українській правді" повідомила речник Прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Повідомили про нову підозру. Сьогодні суд обиратиме міру запобіжного заходу", - сказала вона.

Тихончик не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру.

Також вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.

10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановили, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.