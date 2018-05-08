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Арештована Савченко проситься в Раду

Вівторок, 8 травня 2018, 15:10

Народний депутат Надія Савченко, звинувачена у підготовці терактів, вимагає від генерального прокурора Юрiя Луценка, голови служби безпеки Василя Грицака та голови Верховної Ради Андрiя Парубiя забезпечити їй присутність на засiданнях парламенту.

Про це повідомляє прес-служба нардепа.

"...Я, як народний депутат, вимагаю: забезпечити менi присутнiсть на засiданнях Верховної Ради з метою голосування, подачi законопроектiв, участi в дiяльностi Ради", - йдеться у зверненнях.

У прес-службі відзначають, що будучи діючим народним депутатом, Надія Савченко повинна відвідувати засідання Верховної Ради України, проводити зустрічі з виборцями, звітувати в ЗМІ та виконувати інші покладені на неї обов'язки відповідно до законодавства України.

Зокрема, Савченко вимагає забезпечити їй умови виконання покладених на неї обов'язкiв депутата, а саме - проведення робочих зустрiчей iз помiчниками-консультантами, забезпечення громадянам України вiльного доступу до неї та можливості спiлкуватися зi ЗМI.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда

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Теми: Савченко НадіяВерховна РадаЛуценкоГрицакПарубій
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