Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко оголосив Савченко підозру

Четвер, 22 березня 2018, 14:51

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко. 

Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Українській правді" вона зазначила, що 10 хвилин тому Генпрокурор оголосив підозру Савченко у присутності адвоката.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Раніше повідомлялося, що слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщені Верховної Ради. 

Як відомо, всього за 20 хвилин до затримання Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

На початку засідання генпрокурор Юрій Луценко зачитав подання на Савченко. У цей час вона стояла перед трибуною, навпроти Луценка.

Луценко заявив, що розстріляти центр міста Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова.

Перед демонстрацією Савченко вигукнула: "Бабах!"

Відео показували близько 30 хв.

Пізніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство, але, на його думку,  "це питання психологічного здоров'я".  

Луценко сказав, що не підтримує "широкомасштабну кампанію оголосити Савченко психічно нездоровою".

Також виступила в Раді Савченко, заявивши, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа.

Серед представників фракцій, що виступали перед голосуванням, ніхто не став на захист Савченко.

Як відомо, у четвер Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа  Надії Савченко.

Під час розгляду подання луценко заявив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові. Їхні фото можна побачити тут.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураСавченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: