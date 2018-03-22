Луценко оголосив Савченко підозру

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Українській правді" вона зазначила, що 10 хвилин тому Генпрокурор оголосив підозру Савченко у присутності адвоката.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Раніше повідомлялося, що слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщені Верховної Ради.

Як відомо, всього за 20 хвилин до затримання Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

На початку засідання генпрокурор Юрій Луценко зачитав подання на Савченко. У цей час вона стояла перед трибуною, навпроти Луценка.

Луценко заявив, що розстріляти центр міста Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова.

Перед демонстрацією Савченко вигукнула: "Бабах!"

Відео показували близько 30 хв.

Пізніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство, але, на його думку, "це питання психологічного здоров'я".

Луценко сказав, що не підтримує "широкомасштабну кампанію оголосити Савченко психічно нездоровою".

Також виступила в Раді Савченко, заявивши, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа.

Серед представників фракцій, що виступали перед голосуванням, ніхто не став захист Савченко.

Як відомо, у четвер Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

Під час розгляду подання луценко заявив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові. Їхні фото можна побачити тут.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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