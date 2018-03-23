Суд арештував Савченко

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Таке рішення озвучив у п’ятницю головуючий суддя Євген Сидоров.

"Застосувати до підозрюваної Надії Савченко... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Взяти її під варту в залі суду. Термін тримання під вартою встановити в межах терміну досудового розслідування... до 20 травня", - сказав він.

Суддя зазначив, що адвокати Савченко можуть оскаржити це рішення в Апеляційному суді міста Києва протягом 5 днів з дня його оголошення.

Водночас суд визнав незаконним затримання Савченко, яке відбулось напередодні.

"Визнати відсутність передбачених законом підстав для затримання 22 березня 2018 року Савченко Надії Вікторівни… та звільнити її з-під варти в залі суду", – оголосив суддя, зачитуючи ухвалу суду.

В свою чергу захисник Віктор Чевгуз у коментарі "Українській правді" пояснив, що це "звільнення" є формальним і жодним чином не впливатиме на арешт.

"Звільнили", тому що незаконно була затримана. Я одразу ще коли затримали, написав зауваження у протокол, що підстав для затримання її не було. Адже згідно закону, особа затримується і поміщається в СІЗО під варту, якщо вона затримана на місці вчинення злочину або відразу після злочину, або в стадії підготовки. Це просто показує, вибачайте, недолугість", – сказав захисник.

Як відомо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обирав запобіжний захід народному депутату Надії Савченко.

На початку засідання прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник зачитав клопотання про взяття Савченко під варту.

Упродовж понад 30 хвилин він озвучував те, що останніми днями говорив генпрокурор Юрій Луценко – про змову Савченко з керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном і ватажком бойовиків Олександром Захарченком, про купівлю зброї в ОРДЛО і підготовку терактів у центрі Києва з метою повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Прокурор додав, що Савченко планувала замахи на вищих керівників держави, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

За словами прокурора, за тими статтями, що інкримінують Савченко, їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Банник відзначив, що перебуваючи на волі, Савченко зможе знищувати докази щодо злочинів, може впливати на свідків, може нести небезпеку, оскільки "володіє нагородною вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї", може втекти за межі країни, щоб переховуватися від слідства, а також може вчиняти злочини.

Він також підкреслив, що осіб, підозрюваних за такими статтями, не можна відпустити під особисте зобов’язання чи на поруки.

Після цього адвокат Савченко Віктор Чевгуз наголосив, що "ДНР" і "ЛНР" не визнані в Україні терористичними організаціями. Також він заявив, що у прокуратури немає жодних доказів підготовки Савченко терористичного акту.

Адвокат заявив, що обвинувачення необґрунтовано пов'язує справу перевезення зброї Рубаном і справу про "підготовку теракту Савченко".

За його словами, у прокуратури також немає документів, що підтверджують надання згоди на стеження за Савченко і її прослуховування.

Інший адвокат наголосив, що тяжкість обвинувачення щодо Савченко не може бути аргументом того, що її треба арештувати на 60 діб.

Усі три адвокати наголосили на тому, що справа проти Савченко є політично-мотивованою і нардеп не буде нікуди тікати, оскільки є офіцером української армії.

Савченко після виступів адвокатів назвала "бредом" докази, які були представлені ГПУ, і заявила, що не закликала українців до повстання, а лише до "критичного мислення".

фото: Роман романюк,УП

Вона повідомила, що їздила на територію ОРДЛО, оскільки є народним депутатом і може пересуватися вільно по всій території України.

Під час вивчення матеріалів справи, Савченко заявила, що не дає згоди на відбір у неї біоматеріалів для генетичної експертизи.

"Є склянки і чашки, з яких я пила. Потрудіться взяти звідти", - сказала Савченко, додавши, що не братиме участь у експертизі її голосу.

Адвокати також наголосили, що підозра Володимиру Рубану і Савченко написані "під копірку".

"Тільки прізвища поміняли і все" - сказав адвокат Чевгуз.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то вона влаштує голодування.

22 березня Генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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