Савченко голодує, їй дали гарячу воду й душ

Народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена за результатами зустрічі представників секретаріату уповноваженого ВР з прав людини із Савченко в суботу.

"Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня", - йдеться в повідомленні.

На даний момент скарг на здоров’я з її боку немає.

Зазначається також, що прохання Савченко про гарячу воду й душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю.

Прес-служба повідомляє, Савченко висловила працівникам секретаріату уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері.

"Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було", - зазначили в прес-службі омбудсмена.

Як повідомлялося, раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що під час затримання Савченко було порушено вимоги чинного законодавства. Вона також заявила, що здійснюватиме контроль за додержанням конституційних прав Савченко.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

22 березня Генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.