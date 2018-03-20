Савченко пояснила, для чого організувала "політичну провокацію"

Народний депутат Надія Савченко заявила, що створила політичну провокацію з так званим "терактом", щоб показати владі, що вона смертна.

Про це вона сказала під час брифінгу 20 березня.

"Я просто хотіла показати владі, що може бути таким методом, яким в принципі не може бути, навіть з точки зору військової операції. Мені було дуже важливо, щоб у це повірили. Для того, щоб влада зрозуміла, що вона також смертна. Це не теракт, це політична провокація. Все, що відбувається у цих стінах Верховної Ради - це теорія абсурду", - сказала Савченко.

"Мені було важливо, щоб вони виставили себе на такому смішному рівні, у таких смішних фарбах, особливо перед європейськими політиками", - додала вона.

Нардеп також зазначила, що хотіла подивитися "на світову реакцію", а також на реакцію українців, медіа та парламентарів.

"Ми будемо колись голосувати не як барани? Подумайте ще раз: всі ті, хто у парламенті зараз, разом зі мною, не повинні туди більше потрапити. Це буде ваша перемога. Якщо гроші або щось інше переконає вас в іншому, то знайдуться люди, які без мене запустять цю раду кудись далеко у космос", - заявила Савченко.

Вона наголосила, що не було ніякого плану теракту, а тільки "розуміння створення абсурду" і бачення, як збираються вирішувати цей "абсурд", якщо він трапиться.

"Навіть ця політична провокація спрямована на те, щоб стабілізувати ситуацію в Україні", - сказала нардеп.

Вона додала, що вже два роки знаходиться у Верховній Раді і "якщо хотіла би щось зробити, то вже зробила".

Відповідаючи на питання, для чого потрібно було привозити зброю з окупованих територій, нардеп відповіла:

"Стосовно зброї, я не вникала в усі спецоперації. Я сказала теоретично, для чого може використовуватися зброя. В першу чергу, щоб подивитися, яка зброя є і звідки вона є. Чи вона продана з наших територій зі зірваних складів, чи з Росії з заводів-виробників, чи вона створюється на місцях".

Також вона додала, що їй було цікаво, як будуть використовувати цю зброю спецслужби в інтересах України і для захисту України.

На питання, коли їй стало відомо, що за нею стежать, Савченко відповіла:

"Я з "об'єктом А" живу вже практично рік, писать вони почали пізніше".

"Коли мені стало зрозуміло, що "об'єкт А" є представленним до мене… напевно я прибережу цю історію для суду, тому що розвинуться фантазії… Але мені дуже швидко стало це відомо з поведінки об'єкта. Людина, яка до тебе підходить з чистими помислами так не вчиняє", - розповіла вона.

Нардеп уточнила, що має на увазі не одну конкретну людину.

На уточнююче питання, що саме вона має на увазі, коли каже, що "рік живе з об'єктом А", Савченко пояснила:

"Живу? Це коли є людина десь недалеко від вас і розуміє, що ви їй довіряєте або повинні довіряти, від якої ви не відстороняєтеся і ця людина у будь-яку секунду може виконати свій наказ. То я хотіла би подивитися на вас, як би ви себе почували".

"Чому я сказала, що живу, бо це морально-емоційний стан. В якому ти знаходишся, як у вязниці. Коли я знаходилася у російській в'язниці, за мною 24 години на добу спостерігали камери. Але тільки вони не могли мене вбити. Могли вбити ті, хто зайде в камеру. Тут була приблизно така ситуація", - сказала вона.

За її словами, вона близько року знаходиться у ситуації, коли розуміла, що за нею стежать і можуть у будь-яку секунду ліквідувати.

Також журналісти запитали у нардепа щодо телефону "з жіночими біоматеріалами", який відстежували у сірій зоні і нібито є в матеріалах справи.

"Білий телефон з жіночим...що там жіноче? Так, біоматеріали... Тобто,я вам розказала все, що ви побачили. Про біоматеріали вам більше розкаже генпрокурор", - сказала вона.

"Я вам розкажу про телефон, який я дійсно тримала в руках, який був застосований у спецоперації. І потім цей телефон я віддала тим людям, які, скажімо так, проводили спецоперацію. Далі цей телефон був підшитий до справ", - розповіла Савченко.

За її словами, вона віддала телефон саме у сірій зоні, бо хотіла, щоб це зафіксували.

На окремі уточнюючі питання журналістів Савченко заявила, що це не допит ,а брифінг і має право відповідати на ті запитання, які вважає за потрібне.

На її думку, влада наразі вирішує, чи "посадити її", та яка буде реакція.

Раніше депутат Надія Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

За її словами, вона б ніколи б не підірвала у Верховній Раді гранат, якби там були невинуваті люди.

Як відомо, Савченко також заявила, що з Адміністрації президента видавались накази на її ліквідацію.

12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

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