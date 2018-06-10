У кримському СІЗО Балуха не вважають голодуючим, лікар його не відвідує - правозахисниця

Адміністрація СІЗО у Сімферополі не веде документації щодо голодування незаконно засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це заявила керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

Скрипник нагадала, що Балух тримав повне голодування перші двадцять днів, потім кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (вівсяний кисіль, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), щоб уникнути "небезпечних для життя процесів".

"Володимир погодився, і як ми знаємо, став вживати тільки кисіль, іноді мед і максимум сухарі. У якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формального голодування.

Є певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування, ось вони і зняли його з цього обліку, і вважають, що голодування він не веде", - розповіла правозахисниця.

"Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кг ваги. Балуха перестав відвідувати лікар з медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати ув'язнених, які оголосили голодування", - наголосила вона.

Напередодні адвокат Ольга Дінзе заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кг ваги.



ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.



Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.



За "зберігання боєприпасів" Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).



Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

Сам же активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на ув'язненого.