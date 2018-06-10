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В крымском СИЗО Балуха не считают голодающим, врач его не посещает - правозащитница

Воскресенье, 10 июня 2018, 06:17
В крымском СИЗО Балуха не считают голодающим, врач его не посещает - правозащитница

Администрация СИЗО в Симферополе не ведет документации относительно голодания незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом заявила руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, передает "Крым.Реалии".

Скрипник напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней, затем крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов".

"Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки.

Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет", - рассказала правозащитница.

"Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 кг веса. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку", - подчеркнула она.

Накануне адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

За "хранение боеприпасов" Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

Сам же активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БалухКрымполитзаключенные
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