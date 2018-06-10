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Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу

Неділя, 10 червня 2018, 12:35
Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що, за логікою нардепа Євгена Мураєва, "терористами" можна назвати всіх українців, які протистоять агресії Росії.

Про це він написав у Facebook, коментуючи скандальний вислів Мураєва щодо політв'язня Олега Сенцова.  

"Звісно ж, Сенцов не готував ніяких терактів, але, як справжній патріот, інтелігент і митець, він боровся і бореться проти агресії Росії іншими методами", - зазначив Клімкін.

На його думку, називаючи Сенцова "терористом", Мураєв "заперечує саме право людини боронити свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".

"За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні зі зброєю в руках чи в інший спосіб протистоять агресії Росії, узагалі всі люди, які будь-коли наважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості", - написав міністр.

Він висловив думку, що "запізніла готовність пана Мураєва попросити пробачення в Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки йдеться про образу й зневагу до всіх нас, до всієї України й українського народу, до самої людської честі й гідності".

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" звернулись до СБУ з вимогою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Сам Мураєв пізніше заявив, що в його коментарі 112 каналу не було відображене особисте ставлення, він говорив про те, що мова йде про "сотворіння чергового кумира".

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Українська правда
Теми: КлімкінМураєвСенцов
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