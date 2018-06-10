Климкин о Мураеве: речь идет об оскорблении всего народа

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что, по логике нардепа Евгения Мураева, "террористами" можно назвать всех украинцев, которые противостоят агрессии России.

Об этом он написал в Facebook, комментируя скандальное высказывание Мураева относительно политзаключенного Олега Сенцова.

"Конечно же, Сенцов не готовил никаких терактов, но, как настоящий патриот, интеллигент и художник, он боролся и борется против агрессии России другими методами", - отметил Климкин.

По его мнению, называя Сенцова "террористом", Мураев "отрицает само право человека защищать свою свободу, свои права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага".

"По такой логике "террористами" будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и красные советские партизаны, которых Москва любит. Ведь они также посмели выступить против оккупационной власти нацистской Германии. "Террористами" становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, когда-либо решившиеся выступить против порабощения, тирании, несправедливости", - написал министр.

Он выразил мнение, что "запоздалая готовность господина Мураева попросить прощения у Олега Сенцова здесь уже не поможет, поскольку речь идет об оскорблении и пренебрежение ко всем нам, ко всей Украине и украинскому народу, к самой человеческой чести и достоинству".

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от СБУ возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Сам Мураев позже заявил, что в его комментарии 112 каналу не было отражено личное отношение к Сенцову, он говорил о том, что речь идет о "создании чередного кумира".

Генеральная прокуратура открыла производство в отношении Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".