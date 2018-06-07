"Тривожний список 47": Луценко припустив, що його "злили" з Росії

Слідство припускає, що список 47 потенційних жертв зі справи про замах на журналіста Аркадія Бабченка могли передати в ЗМІ з Росії, аби дискредитувати українських правоохоронців.

Про це розповів журналістам у четвер генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Слідство не виключає, що цей список був наданий журналістам не з України, а з країни, де знаходиться замовник цих убивств, задля дискредитації слідства", - заявив він.

Водночас голова ГПУ припустив, що виток міг відбувся і з українських правоохоронних органів.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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47 на гачку. Хто потрапив у "тривожний список" СБУ

Євген Кізілов, УП