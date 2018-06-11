"Киллер" Бабченко: Я видел две следующие жертвы, а дальше "все пошло не так"

Алексей Цимбалюк, которого якобы наняли для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, говорит, что знал две следующие жертвы, а всего списка не видел.

В интервью BBC он рассказал, что через полчаса после визита к Аркадию Бабченко 29 мая сообщил посреднику Борису Герману, что работа выполнена.

"Герман часто называл Бабченко "глистом", поэтому я написал ему, что "глиста вытравил". Мы постоянно меняли мессенджеры, это сообщение я послал ему в Signal", – сказал Цимбалюк.

Герман ответил где-то в 2 часа ночи: "Он был доволен, сказал, что заказчики довольны. Мы договорились, что на следующий день встретимся для передачи денег: он предупредил, что может немного задержаться, потому что денег у него нет, ему должны их передать".

На следующий день Цимбалюк Германа так и не увидел: "Он оттягивал встречу на после обеда. На тот момент нам было известно, что он собирается вылететь за границу. Поэтому пришлось не рисковать, не ждать передачи второй части денег, а арестовывать его".

Он признал, что взять Германа с деньгами было бы лучше, "но все пошло не так".

Поэтому и список Цимбалюк от Германа не получил:

"Я знал две следующие жертвы. Всего списка я не видел, и показывать его мне сразу было бы нелогично. Людям нужно было сначала показать свою работу, а уже потом можно было бы говорить о списке".

"Его отъезд за границу спутал нам все карты, поломал все окончания игры. Если бы не он, я думаю, мы еще несколько дней с ним бы поиграли, и список был бы у меня на руках – по крайней мере, ближайшие 10-15 жертв, чтобы я мог нормально стратегически спланировать, как это все делать", – заявил он.

"Но нельзя было рисковать и давать вылететь ему из страны – учитывая резонанс и то, что с каждой минутой все больше людей знали о фейке. Были угрозы утечки информации, и поэтому пришлось ее (спецоперацию) прекращать", – добавил Цимбалюк.

Он предположил, что "список 47" Служба безопасности Украины получила из переписки Германа с заказчиком.

Цимбалюк подтвердил, что две "цели", о которых знал он, – это активист одесского Евромайдана Тодор Пановский и экс-сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Илья Богданов

"Да. Во время одной из наших встреч он (Герман) показал мне их фотографии и сказал: эти следующие. Очередность – кто первый, а кто второй – я мог определять сам".

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Почему Пановского нет в "списке 47", он не знает. "В конце концов, не факт, что они действительно должны быть следующими. После убийства Бабченко все могло переигрываться", – сказал Цимбалюк.

Он не исключил, что у Германа список менялся: сначала было 30, потом 47, потом 60 человек.

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Цимбалюк также отметил, что "операция (СБУ) не закончилась, она продолжается".

"Серьезная сеть, которая могла нанести очень много зла, пала, она нейтрализована. Сломаны очень серьезные планы. Это успех. Очень скоро следствие сообщит широкой общественности больше информации, и тогда все поймут, какую гидру мы придушили", – заявил он.