Ситник про додатковий закон про Антикорупційний суд: Не буде закону, не буде і суду

Президент Петро Порошенко має подати технічний законопроект, який точно запустить роботу Антикорупційного суду та дозволить уникнути подальших спекуляцій щодо законності його створення.

Про це у вівторок заявив журналістам директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

За його словами, це "маленький, технічний" закон, який має бути проголосований у найближчий час.

"Це маленький технічний закон і думаю, що його дуже швидко проголосує парламент. Наскільки я знаю, це буде фінальна версія закону про Вищий Антикорупційний суд і його треба ухвалювати, щоб потім не було спекуляцій, що цей суд створено незаконно", - сказав Ситник.

На питання, якщо не буде цього закону, чи буде можливість запустити роботу Антикорупційного суду, директор НАБУ відповів, що якщо не буде закону, то не буде і суду.

Він зазначив, що наразі є вироки судів на підставі угоди, коли особа йшла на умови співпраці і здавали інших посадовців-корупціонерів.

Проте, за його словами, мета НАБУ не такі вироки.

Він додав, що наразі справи щодо корупціонерів високопосадовців затягуються у судах на нескінченний термін і саме Антикорупційний суд має вирішити цю проблему.

"Головне, що ми встигли зробити, це похитнути касту недоторканих, яка була до революції. Ми її хитнули. Але це тактична перемога", - сказав Ситник.

Він пояснив, що стратегічна перемога буде тоді, коли справи, щодо представників цієї касти будуть розглянуті "у дуже швидко створеному, прозорому вищому Антикорупційному суді".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав документ 9 червня.

11 червня президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.

Як повідомляв нардеп Мустафа Найєм, для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

За його словами, Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.

Він має визначити механізм створення такого суду.