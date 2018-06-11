Сытник о дополнительном законе об Антикоррупционном суде: Не будет закона, не будет и суда

Президент Петр Порошенко должен подать технический законопроект, который точно запустит работу Антикоррупционного суда и позволит избежать дальнейших спекуляций относительно законности его создания.

Об этом во вторник заявил журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, это "маленький, технический" закон, который должен быть проголосован в ближайшее время.

"Это маленький, технический закон и думаю, что его очень быстро проголосует парламент. Насколько я знаю, это будет финальная версия закона о Высшем Антикоррупционном суде и его надо принимать, чтобы потом не было спекуляций, что этот суд создан незаконно", - сказал Сытник.

На вопрос, если не будет этого закона, будет ли возможность запустить работу Антикоррупционного суда, директор НАБУ ответил, что если не будет закона, то не будет и суда.

Он отметил, что сейчас есть приговоры судов на основании соглашения, когда подозреваемый шел условия сотрудничества и сдавал других, вышестоящих коррупционеров.

Однако, по его словам, цель НАБУ не такие приговоры.

Он добавил, что сейчас дела по коррупционерам-чиновникам затягиваются в судах на бесконечный срок и именно Антикоррупционный суд должен решить эту проблему.

"Главное, что мы успели сделать, это поколебать касту неприкасаемых, которая была до революции. Мы ее качнули. Но это тактическая победа", - сказал Сытник.

Он пояснил, что стратегическая победа будет тогда, когда дела, в отношении представителей этой касты будут рассмотрены "в очень быстро созданном, прозрачном Высшем Антикоррупционном суде".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ 9 июня.

11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Его принятие добивались как украинские активисты, так и международные институты.

Как сообщал нардеп Мустафа Найем, для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, принятого закона 7440 мало.

По его словам, Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко.

Он должен определить механизм создания такого суда.