Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" оштрафували на півмільйона і матчем без глядачів

Понеділок, 11 червня 2018, 16:57

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу оштрафував футбольні клуби київське "Динамо" та донецький "Шахтар" за недисципліновану поведінку вболівальників.

Про це повідомляє 11 червня офіційний сайт ФФУ.

Зазначається, що КДК ФФУ вивчив матеріали справи щодо поведінки вболівальників під час матчу 32 туру Прем’єр-ліги, який відбувся 19 травня 2018 року на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

За підсумками розгляду справи прийняті наступні рішення:

Київське "Динамо" за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафували на 0,5 мільйона гривень. Також наступний домашній матч у Прем’єр-лізі команда проведе без глядачів.

Донецький клуб буде оштрафований на 150 тисяч гривень. "Шахтарю" також заборонили здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний матч Прем’єр-ліги, в якому донеччани братимуть участь у якості гостя. 

Як повідомлялось, 19 травня під час матчу чемпіонату України між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) фани "Динамо" застосували фаєри та петарди.

"Динамівці" тоді з рахунком 2:1 обіграли "шахтарів".

Водночас "Шахтар" став чемпіоном України сезону 2017/18 ще в 31 турі, обігравши "Верес".

Крім цього 9 травня донеччани здобули і Кубок України з футболу сезону 2017/18.

Українська правда
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: