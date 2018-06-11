"Динамо" оштрафували на півмільйона і матчем без глядачів

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу оштрафував футбольні клуби київське "Динамо" та донецький "Шахтар" за недисципліновану поведінку вболівальників.

Про це повідомляє 11 червня офіційний сайт ФФУ.

Зазначається, що КДК ФФУ вивчив матеріали справи щодо поведінки вболівальників під час матчу 32 туру Прем’єр-ліги, який відбувся 19 травня 2018 року на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

За підсумками розгляду справи прийняті наступні рішення:

Київське "Динамо" за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафували на 0,5 мільйона гривень. Також наступний домашній матч у Прем’єр-лізі команда проведе без глядачів.

Донецький клуб буде оштрафований на 150 тисяч гривень. "Шахтарю" також заборонили здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний матч Прем’єр-ліги, в якому донеччани братимуть участь у якості гостя.

Як повідомлялось, 19 травня під час матчу чемпіонату України між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) фани "Динамо" застосували фаєри та петарди.

"Динамівці" тоді з рахунком 2:1 обіграли "шахтарів".

Водночас "Шахтар" став чемпіоном України сезону 2017/18 ще в 31 турі, обігравши "Верес".

Крім цього 9 травня донеччани здобули і Кубок України з футболу сезону 2017/18.